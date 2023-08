Qualificazioni Champions League: Mertens trascina il Galatasaray, poker Psv

ROMA - Gol ed emozioni nelle semifinali di andata dei playoff di qualificazione alla prossima Champions League , ma non ad Atene dove non è andata in scena la sfida tra l'Aek e i croati della Dinamo Zagabria, posticipata dalla Uefa dopo gli scontri tra ultras della vigilia che hanno portato all'accoltellamento e alla morte di un 22enne tifoso greco .

Qualificazione ipotecata per PSV e Galatasaray

Quattro le reti con cui il Psv travolge lo Sturm Graz (4-1) al 'Philips Stadion' di Eindhoven: gli olandesi prendono subito il largo con Babadi (4') e la doppietta di de Jong (22' e 32'), gli austriaci accorciano le distanze con Gorenc Stankovic (40') prima del riposo ma nella ripresa i padroni di casa calano il poker con Sangare (73') e ipotecano il pass per la finale. Un traguardo vicino anche per il Galatasaray che senza Zaniolo (reduce da un infortunio alla mano e sempre al centro delle voci di mercato) batte 2-0 in Slovenia l'Olimpia Lubiana: in luce l'ex napoletano Mertens, che dopo la rete siglata in avvio da Akturkoglu va a segno a inizio ripresa (48') prima del definitivo 3-0 per i turchi firmato da Dervisoglu nel finale (87'), quando trova spazio anche il 'nuovo acquisto' Mauro Icardi (dentro al 75').

Tutto rinviato al secondo round in Repubblica Ceca invece tra il Copenaghen dell'ex laziale Vavro (titolare) e lo Sparta Praga, che in Danimarca pareggiano 0-0. Successo invece per i polacchi del Rakow: 2-1 ai ciprioti dell'Aris, che accorciano le distanze all'89' e tengono viva la contesa in vista del ritorno. Con lo stesso risultato ma in rimonta vince in casa il Klasvik: punita a inizio secondo tempo da EIkrem (49'), la squadra delle Isole Far Oer batte poi 2-1 i norvegesi del Molde grazie alla doppietta di Frederiksberg (64' e 86'). Mezza qualificazione in tasca infine per i portoghesi del Braga, che in casa superano 3-0 i serbi del TSC grazie al micidiale uno-due piazzato nel primo tempo da Bruma (17') e Pizzi (19') e al tris servito nel finale da Djalo (87'). In attesa del recupero di Aek-Dinamo Zagabria il programma delle semifinali di andata si completerà domani (mercoledì 8 agosto) con Panathinaikos-Marsiglia, Slovan Bratislava-Maccabi Haifa e Rangers-Servette.

