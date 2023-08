Playoff Champions, Icardi trascina il Galatasaray. Ok il Braga

MOLDE (NORVEGIA) - Prezioso successo del Galatasaray nell'andata dell'ultimo turno dei playoff di Champions League. I campioni di Turchia vincono 3-2 sul campo dei norvegesi del Molde una partita vietata ai deboli di cuore e dominata dalle polemiche per la direzione arbitrale di Anthony Taylor. I padroni di casa passano in vantaggio all'8' con l'acuto di Ellingsen ma i giallorossi ribaltano tutto con l'ex Roma Olivera e Icardi tra il 25' e il 29'. Nella ripresa il Molde ristabilisce la parità con la rete di Haugen ma nel finale di gara, quando il pareggio sembra cosa fatta, arriva il 3-2 di Midtsjo al 93' che indirizza la qualificazione per gli uomini di Okan Buruk.