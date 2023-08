Sorteggio Champions, dove vederlo in tv e streaming: orario e data

La data da segnare in rosso è una: il 31 agosto. A partire dalle ore 18 andrà in scena il sorteggio dei gironi della nuova edizione di Champions League, stagione 2023-2024. L'avversario da buttare giù dal trono è il Manchester City di Pep Guardiola. In ballo c'è il destino delle italiane che sono Napoli, Milan, Inter e Lazio. Il teatro del sorteggio Champions sarà il 'Grimaldi Forum' di Montecarlo e non Nyon. La finalissima andrà in scena a Londra, allo stadio Wembley, il 1° giugno 2024.