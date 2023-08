Napoli, tabù Real Madrid: la statistica favorevole sulle sfide con Bonucci

Il Napoli ha vinto solo due degli otto confronti contro squadre spagnole in Coppa dei Campioni/Champions League, entrambe contro il Villarreal nella fase a gironi della Champions League 2011/2012 (due successi per 2-0).

Come ricordato da Opta il Napoli non ha vinto nessuno dei quattro precedenti contro il Real Madrid in competizioni europee: il bilancio è di un pareggio interno (1-1) e una sconfitta esterna (2-0) nel primo turno della Coppa Campioni 1987/1988 e due sconfitte (entrambe per 3-1) negli ottavi di finale della Champions League 2016/2017.

Napoli, le prime volte contro Braga e Union Berlino

Primo incontro tra Napoli e Sporting Braga in competizioni europee: in generale, gli azzurri hanno perso solo due delle

dodici sfide contro squadre portoghesi in Europa (6 vittorie, 4 pareggi), entrambe in Coppa UEFA/Europa League (2-0 in trasferta contro il Benfica nella stagione 2008/2009 e 0-1 fuori casa contro il Porto in quella 2013/2014).

Prima volta in Europa anche contro l'Union Berlino in Europa: la squadra partenopea è rimasta imbattuta in cinque delle

ultime sei occasioni in cui ha incrociato una squadra tedesca in competizioni europee (4 vittorie, un pareggio), comprese le ultime due in Champions League della passata stagione quando eliminò l’Eintracht Francoforte agli ottavi di finale con un punteggio complessivo di 5-0.

Il Napoli è una delle squadre contro cui Leonardo Bonucci ha perso più incontri in Serie A: otto sconfitte in ventidue partite contro la formazione partenopea nel massimo campionato italiano a fronte di quattro pareggi e dieci vittorie.