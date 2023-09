Lazio, attenta al Feyenoord: manita in trasferta in Eredivisie

La Lazio ieri ha battuto il Napoli scrivendo un pezzo di storia, oggi il Feyenoord ha risposto mettendo sotto l'Utrecht in trasferta in Eredivisie con il punteggio di 5-1. Gli olandesi si trovano nello stesso girone di Champions League dei biancocelesti di Sarri al pari di Atletico Madrid e Celtic.

Lazio, Feyenoord a forza cinque

Risulta tutto facile al Fayernoord che chiude il primo tempo davanti, con il parziale di 2-1. A segno l'attaccante messicano Gimenez e Stengs. Il secondo tempo è un monologo perché arrivano altri tre gol. Gimenez realizza la doppietta personale, poi il giapponese Ueda (entrato proprio al posto del messicano) firma il poker e in pieno recupero arriva il quinto centro grazie a Minteh. La Lazio, dunque, se la vedrà contro un avversario che vuole confermarsi al vertice in Olanda. Nelle quattro partite giocate in campionato il Feyenoord risulta imbattuto.