Probabili formazioni Lazio-Atletico Madrid: Sarri con Guendouzi dall'inizio

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

La probabile formazione di Simeone

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Molina, Llorente, Barrios, Saul, Riquelme; Griezmann, Morata. Allenatore: Simeone.

Sarri lancia Guendouzi. Simeone con Griezmann-Morata

Due cambi di formazione per Sarri rispetto al ko con la Juve: dentro dal 1' Luca Pellegrini per Hysaj e Guendouzi per Kamada. Confermato in blocco l'attacco titolare con Zaccagni-Immobile-Anderson. Tanti assenti per Simeone, ultimo Lemar, ma coppia d'attacco Griezmann-Morata confermata. Sulle fasce Riquelme e Molina, Barrios in mediana a guidare le operazioni.

