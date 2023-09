Champions, le scelte di Pioli per il Newcastle: c’è una sorpresa a centrocampo

MILANO - Tre cambi rispetto al derby. Pioli adotta un turnover moderato nella prima del girone di Champions e presenta una modifica per ogni reparto rispetto alla formazione schierata contro l’Inter. Il cambio più sorprendente riguarda Pobega, che dovrebbe iniziare dal principio al posto di Reijnders nel ruolo di mezzala sinistra. Una scelta dettata dalla voglia di dare maggiore fisicità e centimetri contro il Newcastle. Pobega, che fin qui non ha mai giocato titolare, va a prendere il posto di uno dei nuovi acquisti, probabilmente tra i migliori fino al derby. L’altro cambio riguarda l’attacco. È arrivato il turno di Chukwueze dal primo minuto, al posto di Pulisic, apparso stanco e in affanno nel derby a causa degli impegni in nazionale. E poi in difesa il rientro di Tomori dopo la squalifica nel derby. Sarà Thiaw il compagno di reparto dell’inglese, con Calabria e Theo come terzini. In avanti Giroud e Leao proveranno a trovare le migliori combinate per scardinare la difesa di Botman e compagni. Ieri Caldara è stato operato alla caviglia destra. L’intervento, eseguito in artroscopia, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in tre mesi.