Braga-Napoli, dove vederla in tv

Braga-Napoli: orari e canali

La gara tra Braga e Napoli è in programma alle ore 21 allo stadio Municipal di Braga e sarà visibile su Sky e Mediaset Infinity.

Dove vedere Braga-Napoli: in diretta TV

Braga-Napoli sarà visibile in diretta tv su Sky, che la trasmetterà sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport), ma anche su Mediaset Infinity.

Dove vedere Braga-Napoli in streaming

La partita tra Braga e Napoli sarà visibile in streaming e si potrà seguire tramite Sky GO, per abbonati Sky, e NOW. Diretta anche per gli abbonati di Mediaset Infinity.

Braga-Napoli in diretta: la cronaca

Questo è il primo incontro competitivo tra Braga e Napoli. La squadra portoghese ha perso le ultime quattro partite contro squadre italiane in tutte le competizioni, più di recente due volte contro la Fiorentina nella scorsa stagione di Conference League. Il Napoli ha vinto le ultime due partite contro squadre portoghesi, battendo il Benfica sia in casa che in trasferta nella fase a gironi della Champions League 2016/17. Non ha mai vinto tre incontri consecutivi con squadre portoghesi in passato. Il Braga parteciperà per la terza volta alla Champions League, ed è uscito nella fase a gironi sia nel 2010/11 che nel 2012/13. Qui le probabili formazioni

