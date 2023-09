Probabili formazioni Braga-Napoli: Garcia con Politano dal 1'

BRAGA - Braga e Napoli si sfidano allo stadio Municipal di Braga, per la prima giornata del gruppo C, della fase a gironi della Champions League. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21.

La probabile formazione di Arthur Jorge

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Marin; Al-Musrati, Vitor Carvalho; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz. Allenatore: Artur Jorge.

La probabile formazione di Garcia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

Garcia cambia qualche interprete: ballottaggio Mario Rui-Olivera

Il Napoli andrà in campo col solito 4-3-3. Meret in porta; linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, il recuperato Rrahmani, Juan Jesus e uno tra Olivera e Mario Rui. E ancora: centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski; e poi il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia. Cambi rispetto a Genova: due o tre, se alla fine giocherà Olivera oltre a Rrahmani (per Ostigard) e Politano (per Elmas).

Braga-Napoli, segui la diretta sul nostro sito

