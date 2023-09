Real Sociedad-Inter, dove vederla in tv

Real Sociedad-Inter: orari e canali

La gara tra Real Sociedad e Inter è in programma alle ore 21 allo stadio Anoeta di San Sebastian e sarà visibile su Amazon Prime Video.

Dove vedere Real Sociedad-Inter: in diretta TV

Real Sociedad-Inter, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso l'app Amazion Prime. Il servizio streaming è abilitato a tutti i principali device come smart tv, pc, console, tablet e smartphone.

Dove vedere Real Sociedad-Inter in streaming

La partita tra Real Sociedad-Inter sarà visibile in streaming e si potrà seguire tramite l'app di Amazion Prime.

Real Sociedad-Inter diretta: la cronaca

Gli unici incontri precedenti tra Real Sociedad e Inter si sono svolti nella Coppa UEFA 1979/80, con gli italiani che hanno vinto 3-2 nel punteggio aggregato (3-0 in casa, 0-2 in trasferta). L'Inter ha vinto solo una delle sue 13 trasferte contro squadre spagnole in Champions League (2N, 10P), con una vittoria per 5-1 contro il Valencia nella fase a gironi del 2004/05. Questa sarà la terza partecipazione della Real Sociedad in Champions League, avendo raggiunto gli ottavi di finale nella stagione 2003/04 e la fase a gironi nel 2013/14. Qui le probabili formazioni

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.