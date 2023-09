Dalla Juve al Milan: i club italiani che hanno segnato di più in Champions

ROMA - Quello di Lautaro Martinez contro la Real Sociedad è stato un gol importante non solo perché ha consentito agli uomini di Inzaghi di tornare dalla trasferta spagnola con un punto in tasca , ma anche perché è stata la marcatura numero 200 dell' Inter in Champions League . Nella speciale classifica dei club con il maggior numero di reti nella massima competizione europea, il primo posto è del Real Madrid, con 642 gol in 305 partite, con Cristiano Ronaldo miglior marcatore, a quota 105 centri.

Gol segnati in Champions: qual è la classifica delle italiane?

Le 200 reti dell'Inter (in 145 gare), invece, valgono la posizione numero 16 per li nerazzurri, che hano in Adriano il proprio miglior marcatore (14). Il Milan, dopo lo 0-0 con il Newcastle, non ha incrementato il proprio bottino, fermo a 272 in 192 gare, con Inzaghi e Shevchenko a spartirsi la vetta di miglior cannoniere a 29. Ma il risultato a reti inviolate non ha consentito ai rossoneri di entrare nella top ten, visto che in decima posizione c'è il Liverpool a 273: ai rossoneri però basterà un gol per attestarsi nelle migliori 10. Nella top ten c'è una sola italiana: la Juventus che è quinta con 344 gol in 220 partite di Champions. Il capocannoniere bianconero è Del Piero. Più attardate le altre italiane: la Roma è la più vicina alle top 20, visto che i giallorossi occupano la posizione numero 24 con 133 gol. Dietro, le altre due partecipanti all'attuale Champions che quindi, come Inter e Milan, possono incrementare il proprio bottino nella stagione in corso: il Napoli trentunesimo (133 reti) e la Lazio trentasettesima (80). Seguono Fiorentina (55' con 39 gol), Udinese (93' con 10 gol) e Parma (116', con 1 gol).