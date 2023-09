Copenaghen, la frase del portiere provoca il caos: minacce di morte sui social

Serata da dimenticare per Kamil Grabara, il portiere del Copenaghen, tra i responsabili per il pareggio in Champions League contro il Galatasaray. La partita è terminata sul 2-2, con Grabara che ha subito due gol in due minuti, all'86' e all'88', permettendo la rimonta al club turco. Dopo la partita il portiere ha espresso tutta la sua frustrazione sui social, arrivando ad offendere il Galatasary e scatenando l'ira dei tifosi turchi.