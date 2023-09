Champions League, Real Madrid ok: Ancelotti batte Bonucci nel recupero

MADRID (SPAGNA) - Il Real Madrid batte l'Union Berlino di Leonardo Bonucci, nella prima gara della fase a gironi della Champions League. Gli uomini di Ancelotti si impongono per uno a zero. L'ex capitano della Juventus è stato schierato dal primo minuto ed è rimasto in campo fino a dieci minuti dal termine. Gli spagnoli passanno nel recupero: la rete decisiva porta la firma di Bellingham che da pochi passi, e a porta vuota, fa esultare il Santiago Bernabeu quando il cronometro segna il quarto minuto di recupero.

Real Madrid- Union Berlino 1-0, tabellino e statistiche Galatasaray-Copenaghen 2-2 Il Galatasaray, con Mertens e Icardi in campo dal primo minuto, recupera in extremis una partita ampiamente compromessa. I padroni di casa subiscono la prima rete dei danesi al 35', con Elyounoussi che porta avanti la formazione ospite. Il portoghese Goncalves raddoppia al 58', ma quanto tutto sembrava compromesso per il Galatasaray, arriva al 73' l'espulsione di Jelert. A quel punto, i padroni di casa si rianimano, e nel finale riescono a riportare in equilibrio il risultato; a quattro minuti dal termine il difensore francese Boey riduce le distanze, e cento secondi più tardi Tete firma il pareggio. Galatasaray-Copenaghen 2-2, tabellino e statistiche Bayern Monaco-Manchester United 4-3 Inglesi pericolosi in avvio con Eriksen, ma il portiere dei bavaresi Ulreich interviene con successo. Gli ospiti appaiono più propositivi, ma a poco a poco il Bayern Monaco esce allo scoperto. Il vantaggio tedesco arriva al 28’: clamorosa incertezza di Onana sul tiro di Sane e palla in rete. Quattro minuti dopo Gnabry capitalizza al meglio un assist di Musiala e batte ancora Onana. In avvio di ripresa Hojlund rianima gli inglesi; l’ex attaccante dell’Atalanta sfrutta un assist di Rashford e riapre la partita. Il tempo di riportare il pallone al centro, e il Bayern Monaco segna ancora con Harry Kane su rigore.Nel finale la partita si accende: Casemiro accorcia le distanze, il Bayern trova il quarto gol con il francese Tel, ma Casemiro nel recupero firma il definistivo quattro a tre.

Bayern Monaco-Manchester United 4-3, tabellino e statistiche Arsenal-Psv Eindhovel 4-0 Nel gruppo B l’Arsenal coglie un largo successo contro gli olandesi del Psv Eindhoven. I padroni di casa sbloccano il risultato dopo otto minuti con Saka. Il Psv Eindhoven non reagisce, e i londinesi trovano il raddoppio al 20’ grazie al gol del belga Trossard ottimamente assistito da Saka. La squadra di Arteta prima dell’intervallo trova anche il terzo gol di Gabriel Jesus che capitalizza al meglio un servizio vincente di Trossard. Nella ripresa l’Arsenal segna ancora con Odegaard che controlla alla perfezione e indirizza la palla nell’angolo. Arsenal-Psv Eindhovel 4-0, tabellino e statistiche Siviglia-Lens 1-1 Nell'altra sfida del Girone B, il Siviglia non va oltre il pareggio contro i francesi del Lens. Gli andalusi sbloccano il risultato in avvio: ottima intuizione di Rakitic, e Ocampos capitalizza al meglio il passaggio del compagno. Ma i francesi riportano il risultato in equilibrio al 24’ grazie una punizione magistrale di Fulgini. Siviglia-Lens 1-1, tabellino e statistiche Benfica-Salisburgo 0-2 Nel Gruppo D - lo stesso dell'Inter - partita sciagurata per le aquile di Lisbona che soffrono contro il Salisburgo. In avvio gli ospiti sbagliano un calcio di rigore con Konatè. Dopo un quarto d’ora la palla è nuovamente sul dischetto: Antonio Silva ha tolto la palla dalla porta con un fallo di mano. rosso diretto. Dagli undici metri, Simic certifica il vantaggio degli ospiti battendo il portiere Trubin. In avvio di ripresa arriva il raddoppio con Gloukh. Benfica-Salisburgo 0-2, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA