Champions League, colpo Real Sociedad: beffato l'Union Berlino di Bonucci

Tutto facile per la Real Sociedad che va a sbancare la tana del Salisburgo nel giro di mezz’ora: al 7’ sblocca la contesa Oyarzabal con un tiro di mancino che si va a spegnere nell’angolo basso; il bis al 27’ in contropiede sull’asse Kubo-Mendez. Stavolta non gira il Salisburgo dei baby che all’esordio aveva sorpreso il Benfica. Termina così (0-2) nonostante le tante occasioni e il rigore tolto ai campioni d’Austria dopo l’intervento del Var. Una buona notizia per l’Inter che sta nello stesso girone.