Probabili formazioni Celtic-Lazio: Immobile torna titolare

La probabile formazione di Rodgers

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Palma, Furuhashi, Maeda. Allenatore: Rodgers.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Lu.Pellegrini; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Rodgers senza Abada, Sarri con qualche dubbio

In casa Celtic, squalificati Lagerbielke e Thiago Holm, espulsi contro gli olandesi. Il primo dovrebbe essere sostituito da Nat Phillips, rientrato da poco da un infortunio alla caviglia, che andrebbe a fare coppia con Scales, visto che Cameron Carter-Vickers non tornerà fino a dopo la sosta. Per il resto, l'assenza più pesante è certamente quella di Liel Abada, fermo per un problema muscolare alla coscia. In porta ci sarà il titolare Joe Hart. Qui Lazio: diversi dubbi per Sarri che solo in mattinata prenderà le decisioni definitive, a partire dal nodo principale. Luis Alberto in panchina o staffetta con Kamada? Vecino gioca sicuro, Cataldi quasi. Dovrebbero rientrare Patric e Pellegrini. Dubbi nel tridente, Isaksen possibile sorpresa.

