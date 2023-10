Luis Alberto sostituito in Celtic-Lazio: la reazione infastidita pescata dalle telecamere

GLASGOW - Luis Alberto sostituito al minuto 67' di Celtic-Lazio. Sarri toglie il Mago, primo cambio per dare una svolta alla squadra. Una decisione che il giocatore non prende bene: smorfie, faccia sconsolata e qualche parola detta a bassa voce. Il tutto per dimostrare che non è d'accordo con la scelta dell'allenatore. Lo spagnolo le ha praticamente giocate tutte fin qui. Ma voleva ancora rimanere in campo per aiutare i suoi fino alla fine. All'uscita, abbraccio con Sarri per ritrovarsi subito "amici". C'è una stagione davanti e Luis, fresco di rinnovo, ormai è sempre dalla parte della Lazio.