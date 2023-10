Diretta Celtic-Lazio: segui LIVE la partita di Champions di oggi

Dopo il pari all'esordio contro l'Atletico Madrid dell'ex Simeone , la Lazio di Sarri scende in campo a Glasgow alla ricerca la prima vittoria nel girone E di Champions . Di fronte il Celtic di Brendan Rodgers . Segui tutti gli aggiornamenti e la partita in tempo reale.

20:30

Immobile: "I veri tifosi della Lazio non mi criticherebbero..."

20:15

Youth League Celtic-Lazio 1-1: Sana-gol, poi la beffa finale

20:05

Celtic-Lazio, le formazioni ufficiali

CELTIC (4-3-3): Hart, Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuashi, Yang. Allenatore: Brendan Rodgers. A disposizione: Bains, Morrison, Palma, Turnbull, Oh, Carter-Vickers, Tomoki, Bernardo, Forrest, Ralston, M. Johnston.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri. A disposione: Sepe, Magro, Pellegrini, Guendouzi, Pedro, Casale, Isaksen, Castellanos, Cataldi, Gila, Rovella, Marusic.

20:00

Celtic-Lazio, allarme sicurezza

19:50

Sarri duro prima della Champions

19:40

Celtic-Lazio, dove vederla in tv

19:30

Il viaggio della Lazio a Glasgow

19:20

Celtic-Lazio, le probabili formazioni

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Palma, Furuhashi, Maeda. Allenatore: Rodgers.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Lu.Pellegrini; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Celtic Park, Glasgow