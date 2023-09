Diretta Lazio-Atletico Madrid: ora LIVE la partita di oggi

ROMA - La Lazio fa il debutto stagionale Champions League all'Olimpico contro l'Atletico Madrid. Sfida dalle mille emozioni, una su tutte, l'incontro con l'ex Cholo Simeone tecnico degli spagnoli. I biancocelesti hanno tutta la voglia di iniziare bene il cammino europeo dopo una partenza falsa in campionato. Il fischio d'inizio alle ore 21.

20:25

Le statistiche della Lazio in Champions

La Lazio ha sempre subito gol nelle ultime 19 partite di Champions League, dopo la vittoria per 2-0 in casa del Besiktas nel settembre 2003. Si tratta della striscia più lunga senza clean sheet tra le squadre italiane nella competizione, al pari di quella della Roma (19 tra il 2010 e il 2015).

20:10

La super difesa dell'Atletico Madrid

C'è un dato che sorprende e descrive bene l'Atletico Madrid: la difesa super. I Colchoneros hanno sempre preso pochissimi gol. Sono 50 clean sheet in 117 partite di Champions, di cui 95 sotto la guida di Simeone.

19:52

Lazio-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

ATLETICO MADRID (5-3-2) - Oblak; Molina, Witsel, Savic, Lino, Hermoso; Barrios, Saul, Marcos Llorente; Griezmann, Morata. All. Simeone.

19:45

Il momento dell'Atletico Madrid

I Colchoneros favoriti del girone e feriti dal ko di Valencia contano assenze pesanti: Lemar, Koke, Reinildo, Depay, Soyuncu e De Paul. Simeone pronto a inventare la formazione a centrocampo.

19:30

Lazio, a te l'Atletico Madrid

Dopo un brutto inizio di campionato e il 3-1 rimediato contro la Juve allo Stadium ecco la Champions League per la Lazio. Sfida con l’Atletico Madrid, quindicesimo nel ranking Uefa, all’undicesima partecipazione consecutiva in Champions, due volte finalista con Simeone nel 2014 e nel 2016. Una corazzata che cade a proposito per tentare il riscatto.