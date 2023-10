Celtic-Lazio, dove vederla in tv

Celtic-Lazio: orari e canali

La gara tra Celtic e Lazio è in programma alle ore 21 al Celtic Park di Glasgow e sarà visibile su Sky e Mediaset Infinity.

Dove vedere Celtic-Lazio in diretta TV

Celtic-Lazio sarà visibile in diretta tv su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252) e su Mediaset Infinity.

Dove vedere Celtic-Lazio in streaming

La partita tra Celtic e Lazio sarà visibile in streaming accedendo a NOW, Sky Go e Mediaset Infinity, fruibili pure sulle rispettive App.



Celtic-Lazio in diretta: la cronaca

Il Celtic ha vinto entrambi i precedenti match giocati contro la Lazio: vittoria per 2-1, sia in casa che in trasferta, nella fase a gironi dell’Europa League 2019/20. La Lazio non vince da 11 sfide (4N, 7P) contro squadre britanniche in tutte le competizioni, ovvero dal successo per 2-1, in casa del Chelsea, nel marzo 2000, in Champions League. Qui le probabili formazioni

