GLASGOW - Attimi di paura per Manuel Lazzari prima di Celtic-Lazio. Durante il riscaldamento, quando i titolari sono in campo per un torello, Felipe Anderson si scontra con il terzino. L’ex Spal finisce a terra dolorante: problema ad un ginocchio. Intervento dello staff medico che ha curato un taglio “da tacchetto”. Niente di grave dunque, con Lazzari pronto a scendere in campo dal primo minuto. Una prova importante per lui, che già al Celtic ha segnato un gol in Europa League.