Celtic-Lazio, striscione “Antifascist” allo stadio: messaggio ai laziali

GLASGOW - Un messaggio chiaro apparso sulle tribune di Celtic Park mostrato dai tifosi scozzesi: “Antifascist”, firmato Brigata Verde. È accaduto tutto poco prima del fischio d’inizio del match contro la Lazio di Champions League. Striscione riferito ai tifosi laziali accompagnato dal canto “Bella Ciao” intonato in italiano e “laziale va****”. Il clima già prima della partita era infuocato con il comunicato della North Curve che aveva lanciato un chiaro messaggio: ”Abbiamo il dovere non solo di accompagnare la nostra squadra ma di rendere la nostra casa un ambiente ostile per la Lazio e le loro orde di estrema destra. In assenza di un tifo tradizionale, incoraggiamo i tifosi a portare i propri colori per l'occasione e ricordare al mondo perché il Celtic non è "un club come gli altri”.