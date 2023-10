Lazio, Vecino: "Ci voleva una vittoria così. Ora ripartiamo!"

GLASGOW - Stava per andare via, Matias Vecino. Sarri ha detto no e già in questo inizio di stagione sta dimostrando, ancora una volta, di essere un giocatore fondamentale per i biancocelesti. Un gol per il pareggio contro il Celtic, poi tanta grinta e geometrie. A Mediaset il centrocampista ha commentato felice: "È stata una sfida emozionante fino alla fine. Siamo stati bravi a rimanere concentrati e a saperla ribaltarlare. Il gol è stato il giusto premio. Speriamo di mantenere questa marcia giusta e di estendere il rendimento con continuità anche in campionato perché siamo ancora in corsa per lottare per i primi posti. Abbiamo fatto una buona partita, quindi se si vince sale il morale, ci voleva una vittoria così. Ora pensiamo all'Atalanta".