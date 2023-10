Feyenoord-Lazio, striscione contro Sarri: no della Uefa

ROTTERDAM - “Dalla tribuna dietro la panchina piovevano buste di piscio. Ovvio che ci sia un po' di fastidio”. Così Maurizio Sarri dopo il ko sul campo del Feyenoord costato alla Lazio l’eliminazione dall’Europa League lo scorso novembre. E i tifosi olandesi, in vista del match di Champions League da giocare mercoledì 25, avevano preparato uno striscione ironico proprio riferito al tecnico. La Uefa, dopo la revisione, ha bloccato tutto: “Abbiamo valutato la proposta e purtroppo è qualcosa che non può essere approvato. Il messaggio sembra provocatorio, in quanto è una risposta a un commento fatto in precedenza dall'allenatore del Lazio e l'immagine è considerata preoccupante e quindi inadatta per un evento sportivo”.