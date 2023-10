Mkhitaryan: "Contiamo di vincere. Inter, voglio rimanere"

MILANO - Henrikh Mkhitaryan punta il Salisburgo, il prossimo avvesario dell'Inter nel girone di Champions League: "Sappiamo di non aver iniziato bene contro la Real Sociedad ma contro il Benfica abbiamo fatto benissimo. Speriamo di ripeterci domani e continuare il nostro percorso. Faremo di tutto per vincere. Stiamo preparando la partita di domani per dare il meglio, sappiamo che il Salisburgo è forte, l'abbiamo già affrontato in pre season. Ma giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi, vogliamo vincere e poi penseremo alla Roma". Il centrocampista, ex giallorosso, vuola restrare a Milano: “Mi trovo benissimo qui, sia in città che in squadra, sto facendo del mio meglio per aiutare i miei compagni: faccio il mio lavoro sul campo, e fuori ci pensa il mio procuratore. Però ho voglia di rimanere".