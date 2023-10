Probabili formazioni Inter-Salisburgo: ballottaggio Barella-Frattesi

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: S.Inzaghi.

La probabile formazione di Struber

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Kjaergaard, Gourna-Douath, Bidstrup; Gloukh; Konaté, Simic. Allenatore: Struber.

Inzaghi con qualche dubbio, Struber lancia Bidstrup

Sabato, contro il Torino, a risultato acquisito, Inzaghi ha risparmiato proprio al Toro gli ultimi minuti, lasciando in campo fino alla fine Thuram. E allora il francese, questa sera, potrebbe anche partire dalla panchina, cedendo il posto allo scalpitante Sanchez. Per il resto, non mancheranno altri cambi, come i rientri sicuri di Bastoni e Dumfries, mentre c’è più incertezza sui possibili avvicendamenti tra Carlos Augusto e Dimarco, tra De Vrij e Acerbi e, soprattutto, tra Frattesi e Barella. Nessun dubbio, invece, sulla presenza del grande equilibratore di centrocampo Mkhitaryan. Nel Salisburgo, Struber recupera Bidstrup che partirà dal 1'. Qualche ballotaggio in difesa, per il resto, poi, non ci saranno particolari novità.

