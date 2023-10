Inter-Salisburgo, dove vederla in tv

Inter-Salisburgo: orari e canali

La gara tra Inter e Salisburgo è in programma alle ore 18:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile su Sky e Mediaset Infinity.

Dove vedere Inter-Salisburgo: in diretta TV

Inter-Salisburgo sarà visibile in diretta tv su Sky e Mediaset Infinity. Su Sky si potrà seguire sui canali: Sport Uno (201) Sky Calcio 4k (213) e Sky Sport (252).

Dove vedere Inter-Salisburgo in streaming

La partita tra Inter e Salisburgo sarà visibile in streaming sulle app SkyGo, Now Tv e Mediaset Infinity. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet inserendo le proprie credenziali.



Inter-Salisburgo in diretta: la cronaca

L’unico precedente incontro tra Inter e Red Bull Salisburgo è avvenuto nella finale di Coppa UEFA 1994, quando la squadra nerazzurra vinse entrambe le sfide per 1-0 sollevando il trofeo per la seconda volta nella sua storia. L’Inter ha vinto otto degli ultimi nove confronti con squadre austriache contando tutte le competizioni (1P), mentre non ha mai perso in casa contro formazioni provenienti da questo paese (7V, 1N). Il Salisburgo non ha mai battuto una squadra italiana in Champions League (2N, 4P), perdendo il confronto più recente per 4-0 contro il Milan a San Siro nella scorsa edizione del torneo. Qui le probabili formazioni