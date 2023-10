Calhanoglu snobba Lukaku in diretta tv: la risposta alla domanda del giornalista

Una vittoria in Champions che porta anche il suo nome e che permette all’Inter di proseguire nel suo momento d’oro. Hakan Calhanoglu, ha trasformato il rigore del 2-1 finale contro il Salisburgo ed è stato premiato come man of the match: “Non è stato facile e lo sapevamo. Loro sono giovani, corrono tanto e hanno entusiasmo. E' stato importante vincere, siamo primi, ora abbiamo due trasferte e non sarà facile”.