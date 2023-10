Lazio, gol al Feyenoord di Pedro: eguagliato il record di Ronaldo e Giroud

Feyenoord-Lazio 3-1: cronaca, statistiche e tabellino

Pedro, un gol da record in Champions

È il secondo di fila in Europa per il 36enne attaccante spagnolo, che era già andato a segno a Glasgow contro il Celtic firmando il 2-1 dei biancocelesti nel finale. Pedro non segnava in due partite consecutive nella massima competizione europea da maggio-settembre 2011 (una serie di quattro in quel caso con la maglia del Barcellona). Una rete pesantissima dal punto di vista personale, perché gli consente di diventare il terzo giocatore a segnare per due gare di fila nella Champions superati i 36 anni di età dopo Cristiano Ronaldo (novembre 2021 con il Manchester United) e Olivier Giroud (novembre 2022 con la maglia del Milan).