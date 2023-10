Lazio, Pedro: "Approccio sbagliato! Così difficile vincere..."

ROTTERDAM - Un gol e un record. Pedro segna ancora in Champions League, questa volta però la rete nel finale non porta a nulla. Sconfitta contro il Feyenoord per 3-1. Ma lo spagnolo è diventato il terzo giocatore a segnare per due gare di fila nella Champions superati i 36 anni di età dopo Cristiano Ronaldo (novembre 2021 con il Manchester United) e Olivier Giroud (novembre 2022 con la maglia del Milan). "L'approccio alla partita è stato sbagliato. Loro hanno una grande squadra, giocano in un ambiente caldo in cui è difficile scendere in campo", le sue parole a Lazio Style Channel.

Lazio, parla Pedro

"Dopo i due gol è stato difficile entrare in partita. Queste due partite in casa saranno importanti per il futuro. Questa partita però è finita e ora dobbiamo pensare al campionato, migliorando in ciò che abbiamo sbagliato. Ogni partita in Champions è difficile, bisogna migliorare l'approccio. Il livello è più alto, così come il ritmo. Non entrando bene in campo è difficile poi fare bene".