Luis Enrique e la battuta sul ritorno di Donnarumma contro il Milan

MILANO - Cresce l'attesa per Milan-Psg , big match della quarta giornata della fase a gironi di Champions League in programma domani sera (7 novembre). Tutti i riflettori saranno puntati su Gianluigi Donnarumma che tornerà a San Siro per la prima volta da avversario . L'allenatore dei campioni di Francia , Luis Enrique , prova però a smorzare i toni e le tensioni della vigilia. "Abbiamo lavorato più che parlato - spiega il tecnico asturiano -. Gigio ha già giocato qui con la nazionale. Fa parte del calcio, nella storia abbiamo visto tanti giocatori che ci sono passati".

Luis Enrique: "Donnarumma? Capisco la situazione..."

L'allenatore spagnolo è convinto che l'estremo difensore azzurro "sarà in grado di superare la situazione e di rimanere concentrato sulla partita. Capisco la situazione di amore e odio, questo succede ai grandi campioni quando decidono di iniziare un'altra tappa in un'altra società. Sarà diverso e unico per lui, ma noi cerchiamo di fare il nostro compito come ogni volta", le parole del tecnico asturiano.