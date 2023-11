Skriniar e la bordata al Milan: "Sempre bello quando perde". Poi su Marotta...

MILANO - Se il grande ex Donnarumma non riceverà un'accoglienza tenera dai suoi vecchi tifosi, non sarà certo migliore il trattamento riservato a Milan Skriniar nella sfida di Champions League che domani (7 novembre, ore 21) vedrà il Paris Saint-Germain far visita al Milan a San Siro .

Skriniar, la bordata al Milan

Per l'ex difensore dell'Inter c'è aria di derby e a confermalo sono state le sue stesse parole nella conferenza stampa della vigilia, in cui ha affiancato il tecnico Luis Enrique e ha colto l'occasione per 'pungere' i rossoneri. "Se ho sentito i miei ex compagni? Ho giocato tanti derby. Sento i miei ex compagni e ci messaggiamo - ha rivelato lo slovacco -, abbiamo un buonissimo rapporto e per gli interisti è sempre bello quando il Milan perde".

Le parole di Skriniar su Marotta e Donnarumma

Una stoccata però Skriniar l'ha riservata anche a Beppe Marotta: "Dice che ho fatto finta di firmare il rinnovo con l'Inter? Sono qua per la partita di domani. Marotta dice quello che dice, io non voglio creare casini e polemiche, io so come è andata e anche la gente del club dell'Inter. Oggi non è il momento di parlare - ha chiosato il difensore dei parigini -. Voglio solo fare bene per il Psg". Così invece su Donnarumma: "L'accoglienza che riceverà a San Siro? Non sono preoccupato per lui, è uno dei migliori portieri al mondo, ha grande esperienza e so che sarà concentrato per il bene della squadra".