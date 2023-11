Bonucci e gli indizi sul futuro: "Ho deciso dove chiuderò la carriera"

"Ho deciso che non chiuderò la carriera in Italia, ma spero di salutare la Nazionale giocando Euro2024". Così Leonardo Bonucci a Sky. Il difensore dell'Union Berlino ha parlato alla vigilia del match di Champion League al "Maradona" contro il Napoli, valido per la quarta giornata del gruppo C, in programma alle 18:45.

Bonucci: "Sfidare il Napoli è sempre molto stimolante" In sala stampa Bonucci ha poi aggiunto: "Tornare in Italia è sempre molto emozionante. Col Napoli abbiamo giocato tante sfide scudetto e per i trofei nazionali. Per me è molto stimolante. Alla Juve mi dicevano che non potevo reggere certi ritmi e invece no. Sarà una grande serata, il pubblico di Napoli è sempre caloroso. Abbiamo bisogno di una grande prestazione per tornare ad essere quelli che col mister hanno stupito nel corso degli anni e sono arrivati in Champions League. Daremo tutto noi stessi per portare a casa dei punti".

Union Berlino, Bonucci: "Non mi sento in un film sbagliato" Bonucci, ovviamente particolarmente gettonato per le domande dalla stampa italiana, ha proseguito: "Il Napoli negli anni ha acquisito sempre più peso all'interno delle competizioni europee. Il Napoli merita rispetto perché è forte, temibile, ci sono giocatori di qualità. Alcuni sono stati e sono miei compagni in Nazionale. L'abbiamo visto all'andata, quand'è bastata una palla di Kvaratskhelia per Raspadori. bisognerà essere concentrati per tutta la gara". "Domani sera dobbiamo giocare per noi stessi, per i nostri tifosi e per invertire questa tendenza. A settembre e ottobre non è andata come tutti volevamo e speravamo. Il Napoli è costruito per fare un grande percorso in Italia e in Europa, noi vogliamo invertire la rotta e portare a casa dei punti che possono servirci per il futuro e per qualcosa in più". "Non m sento in un film sbagliato. Sono molto contento della scelta fatta, sto vivendo un'esperienza bellissima sia a livello sportivo e umano. Vivendo da solo a Berlino è ovvio che mi manchi la famiglia, ma poi arrivo al campo e ho sempre grandi stimoli e gran voglia di esserci e aiutare la squadra. Il calcio è veloce, le cose possono cambiare da un momento all'altro e speriamo che questo cambiamento arrivi già da domani".

Bonucci sulla favorita per lo scudetto. Fischer: "Napoli fortunato all'andata" A Bonucci è stato chiesto di indicare la sua favorita per lo scudetto: "Potrei rispondere che sono qui per giocare la Champions League con l'Union Berlino, però per rispetto e perché non mi sono mai nascosto dico che la Juventus ha grandi possibilità di vincerlo. E io sarei contento per i miei compagni e lo sarei altrettanto per la storia della Juventus. Sapete tutti che mi sarebbe piaciuto finire la carriera alla Juventus, non è stato possibile e tutti sapete la motivazione. Lo Scudetto se lo giocheranno le quattro squadre che tutti citano. Se dovesse esserci però un'altra domanda sulla Juventus e sul passato non risponderei perché sono qui a giocare la Champions con l'Union Berlino una partita fondamentale per invertire questa tendenza negativa". L'allenatore dell'Union Berlino, Urs Fischer, vuole invertire il trend di dodici sconfitte di fila: "All'andata abbiamo fatto una bella partita, avuto buone occasioni. Loro hanno avuto una chance e hanno fatto gol, è stata sfortuna, ma questo può accadere a grandi livelli. Noi siamo dovuti essere molto coraggiosi per tenere il livello del Napoli e vogliamo farlo anche domani. Non ci saranno Doekhi e Schafer, gli altri invece ci sono tutti. Vedremo quanti minuti daremo a ciascuono di loro e chi si sentirà meglio".

© RIPRODUZIONE RISERVATA