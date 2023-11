Union in caduta libera. Ma per il Napoli nessun cambio allenatore

L' Union Berlino di Leonardo Bonucci vive un incubo a occhi aperti. La sconfitta per 3-0 contro l' Eintracht Francoforte , ha fatto lievitare a quota dodici il numero delle sconfitte di fila tra Bundesliga e Champions League dove mercoledì prossimo (ore 18:45) i tedeschi sfideranno al "Maradona" il Napoli nella quarta giornata del gruppo C .

Union Berlino in crisi, l'analisi di Fischer e Gosens

Urs Fischer resta, però, sulla panchina dell'Union Berlin e nell'ultimo post-partita, come riportato da Kicker, ha dichiarato: "Non eravamo pronti nel primo quarto d'ora ed ervamo già sotto 2-0. Crederci? In questo momento è incredibilmente difficile, ma abbiamo deciso di intraprendere insieme questo duro percorso. La squadra ha provato di tutto, ha avuto più volte l'opportunità di rimettersi in gioco e alla fine non è stata premiata".

L'ex Atalanta e Inter, Robing Gosens ha aggiunto: "Se sei spinto in quel modo prima della partita e dopo quindici minuti sei sotto 2-0 non può andare tutto bene. Ma la forza dell'Union è sempre stata quella di essere onesti gli uni con gli altri e di analizzare le cose in modo rigoroso: lo faremo di nuovo domani (ogg, ndr). Dobbiamo prendere le cose belle accadute, nonostante il risultato, e continuare a credere in noi stessi".