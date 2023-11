Napoli-Union Berlino, dove vederla in tv

NAPOLI - Il Napoli ospita l'Union Berlino , allo stadio Maradona di Napoli, per la 4ª giornata della fase a gironi di Champions League . Calcio d'inizio alle 18:45.

Napoli-Union Berlino: orari e canali

La gara tra Napoli e Union Berlino è in programma alle ore 18:45 allo stadio Maradona di Napoli e sarà visibile su Sky e Mediaset Infinity +.

Dove vedere Napoli-Union Berlino in diretta TV

Napoli-Union Berlion sarà visibile in diretta tv su Sky e Mediaset Infinity +. Su Sky si potrà seguire sui canali: Sky Sport Uno e Sky Sport (252).

Dove vedere Napoli-Union Berlino in streaming

La partita tra Napoli e Union Berlino sarà visibile in streaming sulle app SkyGo, Now Tv e Mediaset Infinity +. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet inserendo le proprie credenziali.



Napoli-Union Berlino in diretta: la cronaca

Il Napoli cerca tre punti per ipotecare la qualificazione agli ottavi di Champions contro un Union Berlino in un periodo da dimenticare, reduce da ben 12 sconfitte di fila tra Bundesliga e coppe. All'andata in Germania il Napoli ha liquidato la pratica Union Berlino grazie ad un gol di Raspadori. Nel bilancio complessivo contro squadre tedesche, nei 28 incontri totali, i partenopei hanno ottenuto 11 vittorie, 10 sconfitte e 7 pareggi. Qui le probabili formazioni