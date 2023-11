Totti battuto da Pepe: il record storico che ha perso in Champions

ROMA - Francesco Totti perde uno dei suoi tanti record realizzati in carriera: da martedì sera l'ex capitano della Roma non è più il detentore del primato di marcatore più anziano nella storia della Champions League (nata nel 1992-93). Totti è stato battuto dal portoghese Pepe, andato a segno ieri al 91' nel 2-0 del Porto contro l'Anversa, all'età di 40 anni, 8 mesi e 12 giorni. Il mito della Roma era recordman di anzianità da quasi 9 anni: il 25 novembre 2014 aveva segnato su calcio di punizione a Mosca, nell'1-1 della Roma di Rudi Garcia contro i russi del Cska, all'età di 38 anni, 1 mese e 29 giorni. Con la rete di ieri Pepe diventa anche il più anziano marcatore in tutta la storia del torneo (Coppa dei Campioni compresa, nata nel 1955-56): il precedente detentore del record era il norvegese Willy Olsen che aveva segnato un gol con la maglia del Fredrikstad il 31 agosto 1960, all'età di 39 anni, 7 mesi e 6 giorni, in un match vinto 4-3 contro l’Ajax.