Diretta Garcia: interviste e conferenza dopo Napoli-Union LIVE

Rudi Garcia commenta Napoli -Union Berlino, finita 1-1 . Ecco tutte le parole del tecnico al termine del pareggio deludente contro i tedeschi, valido per il Gruppo C della Champions League .

21:56

Fischer: "Negli ultimi minuti potevamo segnare anche noi"

Ancora Fischer: "Dovevamo dare un segnale, non c’era una grande autostima. Importante aver mosso la classifica, forse ci siamo sbloccati. Forse abbiamo avuto fortuna, ma abbiamo dato tutto. Nell’arco di tutta la partita il Napoli ha giocato meglio, però negli ultimi 20 minuti avremmo potuto segnare anche noi".

21:53

Fischer: "Su una cosa non sono d'accordo con Garcia"

Il tecnico dell’Union Fischer in conferenza: “Ha ragione Garcia, siamo una squadra da contropiede. Non sono d’accordo però sul fatto che abbiamo avuto un’unica occasione da gol, ne abbiamo avute diverse”.

21:48

Il Napoli: "Un dominio, pareggio imponderabile"

Il sito del Napoli commenta così la partita: "Un'ora e mezza di dominio pressochè continuo. Eppure finisce in pareggio Napoli-Union Berlino. Un esito che può essere spiegato solamente scartabellando le regole scritte con inchiostro simpatico nelle pieghe dell'imponderabile calcistico. I tiri in porta azzurri sono elevati alla potenza, le occasioni da gol appartengono alla doppia cifra, il possesso palla e la mole di gioco sono da tabella unilaterale e inequivocabile. Ma il fascino misterioso del pallone è anche negli episodi imprevedibili [...]".

21:42

Finita la conferenza stampa

Termina la conferenza stampa di Rudi Garcia.

21:41

Garcia: "Ora vinciamo al Maradona"

"Ora dobbiamo vincere al Maradona al più presto. Dobbiamo recuperare per avere fisicità e energia. Pensiamo solo a questo”

21:38

Garcia: "Lindstrom? Poteva fare la differenza"

“La scelta di Lindstrom per Politano? Jesper ha fatto bene, anche se ha giocato poco, si può fare la differenza in pochi minuti. Politano era stanco. Sono il suo primo sostenitore, ma non si può dire che è stato cambiato presto, non è questo che ci ha impedito di vincere".

21:35

Garcia: "Il gol annullato? Si poteva anche dare"

Garcia in conferenza stampa: “Ci siamo fatti prendere dalla frenesia di segnare sul loro gol, senza pensare a coprirci. Dobbiamo concretizzare tutto quello che produciamo. A parte una situazione, il resto delle occasioni… lo sapevamo che l’Union si difende, non molla mai, hanno difeso come lo sanno fare. Con fisicità, contrastando i tiri, facendo falli. Ci vuole anche un po’ di fortuna, abbiamo preso anche un palo, un gol che si può non annullare… Siamo delusi dal risultato non dal contenuto”.

21:31

Raspadori: "Mi ispiro a Quagliarella"

In attesa della conferenza stampa di Garcia, parla Raspadori a Sky: “Ho sempre cercato di osservare gli altri attaccanti, ma devo dire che mi sono ispirato a Quagliarella spesso. La partita? Abbiamo fatto una bella partita, avremmo dovuto avere almeno due gol di vantaggio. Abbiamo commesso un grande errore sul loro gol, poi la partita è diventata difficile. Ci abbiamo messo tutto però. Non abbiamo la continuità nei 90 minuti, dobbiamo lavorare per raggiungerla. Le partite poi vanno chiuse”.

21:24

Garcia: "Al Maradona dobbiamo non prendere gol"

“Il mio Napoli ci ha provato in tutti i modi a fare il secondo gol, c’è stato un problema di ultimo passaggio e finalizzazione. Non ho nulla da rimproverare ai miei escluso quella ripartenza dell’Union. Dobbiamo essere più bravi a non prendere gol, al Maradona dobbiamo essere in grado di non prendere gol. Lo faremo, ci lavoreremo, troveremo le soluzioni”.

21:21

Garcia: "Un gol che rovina tanto"

Garcia ai microfoni di Sky Sport: “Questo gol preso rovina tanto, meritavamo di vincere. CI è mancato il secondo gol. Quando giochi contro una squadra che sai che gioca in contropiede, non puoi prendere una ripartenza proprio su corner tuo. Di solito quando vinciamo siamo 4 dietro, stavolta no. Non abbiamo avuto il tempo di metterci in posizione in sicurezza. L’Empoli al Maradona? Finirà domenica questa statistica negativa di non vincere. Dobbiamo vincere per continuare a guardare in alto. Osimhen allo stadio? Non cambia nulla per domenica, facciamolo lavorare per averlo pronto per Bergamo”.

21:08

Bonucci: "Il futuro è di Raspadori. Mi ha fatto correre..."

Bonucci su Sky: “Per noi è un punto fondamentale. In settimana ci siamo parlati, ci siamo detti che qualcosa di più dovevamo fare. Non dobbiamo accontentarci ora. Stasera abbiamo preso un gol che è stato sfortunato, ci ha dato fastidio. Poi una grande reazione, sapevamo che con le ripartenze potevamo fare male al Napoli. Alla fine ci ha premiato questo modo di giocare. Raspadori mi ha fatto correre a destra e sinistra, alla fine siamo stati bravi a tamponare. Lui ha davanti un grande futuro, ha tutto. Il livello a cui sta arrivando lo dimostra. Assomiglia a Quagliarella. Il Napoli in attacco e nelle mezzali ha giocatori devastanti”.

21:03

Di Lorenzo: "Ci dispiace per i tifosi"

Di Lorenzo a Sky: “Dovevamo essere più concreti, il pareggio alla fine non ci sta. All’andata era stato difficile sbloccarla, qua ci eravamo riusciti. Dovevamo gestire meglio il vantaggio, fare anche il secondo gol. La prestazione c’è stata, adesso dobbiamo guardare avanti alle prossime partite. Dispiace per i tifosi, anche stasera sono stati eccezionali, sono sicuro che torneremo presto a gioire in casa”.

20:59

Politano: "Non si può prendere un gol così"

Intanto parla Politano a Sky: “Oggi è difficile da spiegare cosa sia successo, inspiegabile prendere un gol del genere. Non si può prendere un gol così. Loro non hanno mai tirato in porta praticamente e noi abbiamo avuto tante occasioni. Qualificazione? Tutto aperto, ci crediamo, dobbiamo qualificarci assolutamente. La mia stagione? Cerco di lavorare tutti i giorni, sento la fiducia del mister e spero di ripagarla”.

20:48

Tra poco le parole di Garcia

Rudi Garcia parlerà a breve in tv e in seguito in conferenza stampa per dira la sua sul match tra Napoli e Union Berlino

Napoli, Stadio Diego Armando Maradona