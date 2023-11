Champions League, "Bad image" e Rumsas fa rosso

Matchday numero 4 complessivamente positivo per la squadra arbitrale di Roberto Rosetti. Al Parken di Copenaghen non sbaglia il lituano Rumsas, che dopo un consulto al monitor espelle Rashford per un fallo col piede a martello. Nonostante non ci siano velocità o intensità, è decisiva la cosiddetta “bad image”: al monitor si vede come il punto di contatto sia alto e la caviglia del giocatore del Copenaghen si pieghi in modo innaturale. Corretto anche il rigore in favore dello United per fallo di mano di Lerager.