Diretta Real Madrid-Napoli ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

MADRID (SPAGNA) - Il cammino del Napoli in Champions League riprenderà mercoledì 29 novembre con la 5ª giornata della fase a gironi dalla difficile trasferta in casa del Real Madrid . Al Santiago Bernabeu di Madrid il calcio d'inizio è previsto per le 21.

Real Madrid-Napoli: orari e canali

La gara tra Real Madrid e Napoli è in programma alle ore 21 allo stadio Bernabeu di Madrid e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video.

Dove vedere Real Madrid-Napoli in diretta TV

Real Madrid-Napoli sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Amazon Prime Video.

Dove vedere Real Madrid-Napoli in streaming

La partita tra Real Madrid e Napoli sarà visibile in streaming sull'app di Amazon Prime Video. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet inserendo le proprie credenziali.

La probabile formazione di Ancelotti

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Fernandez, Alaba, Mendy; Valverde, Modric, Kroos; Bellingham; Joselu, Diaz. Allenatore: Ancelotti.

La probabile formazione di Mazzarri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

Real Madrid-Napoli in diretta, la cronaca

Tante le assenze per il Real Madrid di Ancelotti che dovrà sicuramente fare a meno di Vinicius (e probabilmente anche di Rodrygo) e spera di recuperare almeno il grande protagonista di questa prima parte di stagione, cioè Bellingham. Il Napoli di Mazzarri potrà nuovamente contare su Osimhen, in rampa di lancio dopo l'infortunio, con Kvaratskhelia e Politano ai suoi lati. In porta c'è ancora il dubbio Meret, pronto Gollini, mentre sarà Natan a comandare la difesa partenopea in coppia con Rrahmani. L'infortunio di Olivera apre l'emergenza sulla fascia sinistra con Mario Rui già out: probabile l'adattamento di Jesus come esterno di difesa.