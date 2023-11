Milan, Pioli: "Con il Dortmund per la svolta Champions"

MILANO - "Andare avanti in Champions è importante e proveremo a farlo. La squadra è concentrata e preparata, sa quanto conta questa partita". Parola di Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia della sfida al Borussia Dortmund da cui passeranno gran parte delle chance di qualificazione agli ottavi di Champions League dei rossoneri. "Può essere la svolta del girone, loro sono forti ma possono essere messi in difficoltà, quindi dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per 95 minuti. La vittoria col Psg? È un riferimento, siamo andati sotto ma anche rimasti squadra fino alla fine, quello deve essere il nostro atteggiamento mentale anche se la gara sarà diversa, così come il Dortmund è diverso dal Psg" ha spiegato Pioli in conferenza stampa, che ha aggiunto anche: "Loftus-Cheek? Era previsto uno spezzone sabato con la Fiorentina visto che non è al 100%. Theo Hernandez? Le critiche arrivano per tutti quando non vinci, lui ha le qualità per fare sempre grandi partite". La chiosa di Pioli è su Chukwueze: "Sono contento della prestazione di Chukwueze di sabato, ha lavorato per la squadra. Ha avuto un inizio difficile ma ora sta bene".