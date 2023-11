Milan-Borussia Dortmund, le pagelle: Calabria soffre

Doveva essere la notte della svolta, lo è stato in negativo. Milan ancora una volta deludente. Qualificazione compromessa.

Maignan 5,5

Intuisce la direzione del rigore ma non riesce a salvare sul tiro di Reus. Va giù troppo lentamente sulla rete di Bynoe-Gittens. Su Adeyemi non perfetto nel piazzamento.

Calabria 4

Commette fallo da rigore su Bynoe-Gittens, ingenuo. Dopo dieci minuti compromette la partita dei rossoneri. Soffre maledettamente il giovane inglese. Si divora pure un gol. Serata storta.

Thiaw 6

Bravo e sfortunato. Vince il duello in velocità con Bynoe-Gittens ma si ferma per un problema muscolare lasciando il Milan in totale emergenza difensiva.