Diretta Benfica-Inter ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

LISBONA - Stasera alle 21 lo stadio Da Luz di Lisbona ospita Benfica-Inter , gara valida per la quinta giornata della fase a girone della Champions League.

Benfica-Inter: orari e canali

Dove vedere Benfica-Inter in diretta TV

Benfica-Inter sarà visibile in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252).

Dove vedere Benfica-Inter in streaming

La partita tra Benfica e Inter sarà visibile in streaming sulle app SkyGo, Now Tv e Mediaset Infinity +. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet inserendo le proprie credenziali.

La probabile formazione di Schmidt

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Otamendi, A. Silva, Morato; Joao Neves, Florentino; Di Maria, Korku, Rafa Silva; Tengsted. Allenatore: Schmidt. A disposizione: Soares, Kokubo, Jurasek, Bernat, Joao Victo, Araujo,, Chiquinho, Tiago Gouveia, Joao Mario, Cabral, Musa.

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Sanchez, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Stabile, Stankovic, Dimarco, Cuadrado, Calhanoglu, Barella, Kamaré, Mkhotaryan, Martinez, Thuram.

Benfica-Inter in diretta, la cronaca

L’Inter potrebbe presentarsi con 8 volti nuovi. A cominciare da Audero, che viaggia verso il debutto ufficiale. In attacco è pronto il tandem Arnautovic-Sanchez. Novità anche in cabina di regia, con Asllani che prenderà il posto di Calhanoglu. Avranno una chance pure Frattesi e, soprattutto, Bisseck.

