Inter-Real Sociedad ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui la gara live sul nostro sito

Inter-Real Sociedad: orari e canali

La gara tra Inter e Real Sociedad è in programma alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in diretta su Sky.

Dove vedere Inter-Real Sociedad in diretta TV

Inter-Real Sociedad sarà visibile in diretta tv su Canale 5 e Sky ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

Dove vedere Inter-Real Sociedad in streaming

La partita Inter-Real Sociedad sarà visibile in streaming accedendo all'app di SkyGo, Now e Mediaset Infinity.

La probabile formazione di Simone Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stabile, A.Bastoni, Asllani, Barella, Klaassen, Arnautovic, L. Martinez. Indisponibili: Pavard, De Vrij, Dumfries. Squalificati: -.

La probabile formazione di Alguacil

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, LeNormand, Aihen Munoz; Merino, Zubimendi, Zakharyan; Kubo, Sadiq, Oyarzabal. Allenatore: Alguacil. A disposizione: Ayesa, Marrero, Elustondo, Tierney, Pacheco, Gonzalez, Olasagasti, Magunacelaya, Mendez, Fernandez, Silva. Indisponibili: Barrenetxea, Ali Cho, Marquelanz. Squalificati: -. Diffidati: Elustondo, Merino.

Inter-Real Sociedad in diretta, la cronaca

L’Inter ospiterà la Real Sociedad in una gara di una competizione europea per la prima volta dalla vittoria per 3-0 nel match interno di Coppa UEFA giocato nel settembre 1979. La Real Sociedad ha vinto solo una delle nove partite giocate contro squadre italiane in competizioni europee (4N, 4P), battendo l’Inter per 2-0 nell’incontro interno disputato in Coppa UEFA nell’ottobre 1979; inoltre, la squadra basca non ha mai ottenuto il successo nelle quattro gare di questo tipo giocate in Italia (1N, 3P).

Segui Inter-Real Sociedad in diretta sul nostro sito