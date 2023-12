Newcastle-Milan ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui la gara live sul nostro sito

Newcastle-Milan: orari e canali

La gara tra Newcastle e Milan è in programma alle ore 21 al St. James' Park di Newcastle e sarà visibile in esclusiva su su Amazon Prime Video.

Dove vedere Newcastle-Milan in diretta TV

Newcastle-Milan sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Amazon Prime Video e per vederla in tv ci si potrà connettere all'app disponibile per smat tv di ultima generazione, oppure usare una console di gioco o un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV o TIMVISION BOX

Dove vedere Newcastle-Milan in streaming

La partita Newcastle-Milan sarà visibile in streaming sull'app di Amazon Prime Video. Basterà collegarsi da pc, notebook o dispositivi mobili come smartphone e tablet inserendo le proprie credenziali.

La probabile formazione di Howe

NEWCASTLE (4-3-3): Karius; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe. A disposizione: Gillespie, Dubravka, Dummett, Hall, Huntley, Krafth, Longstaff, Ndiweni, Parkinson, Rirchie, Wilson.

La probabile formazione di Pioli

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Bartesaghi, Adli, Pobega, Krunic, Chaka, Traoré, Chukwueze, Okafor, Jovic.

Newcastle-Milan in diretta, la cronaca

Ultima giornata del Girone F di Champions League: tra Newcaste e Mllan in palio c'è non solo il passaggio del turno, ma anche la permanenza in Europa. Ad entrambe, per andare avanti in Champions, serve la vittoria, sperando nel frattempo che il Psg non batta il Borussia. Chi perde, però, arriverebbe quarto e sarebbe fuori da tutto. In caso di pareggio, la differenza reti direbbe Newcastle terzo, Milan quarto.

