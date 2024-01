Champions League, Ceferin 'stoppa' i sauditi: la promessa ai tifosi

ROMA - I fischi nell'intervallo della finale di Supercoppa tra Napoli e Inter a Riyad, nel momento in cui sui maxi-schermi veniva proiettata l'immagine di Gigi Riva per un minuto di silenzio commemorativo in seguito alla notizia della sua morte, ha solo rinvigorito le polemiche che erano già sorte al momento di portare la manifestazione in Arabia Saudita. E se i club della Saudi Pro League hanno già iniziato a fare incetta di campioni dall'Europa, di recente hanno iniziato persino a circolare ipotesi di una possibile finale di Champions League in terra saudita. Uno scenario sul quale si esprime ora senza mezzi termini Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa intervistato dal 'Telegraph'.