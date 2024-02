Una perla di Brahim Diaz lancia il Real. Il City passa a Copenaghen

La Champions League riparte da dove era stata lasciata. Ovvero con le vittorie delle solite Manchester City e Real Madrid , rispettivamente contro Copenaghen e Lipsia . Successi comunque più complicati del previsto. La squadra di Guardiola in casa dei danesi ha vinto per 3-1, mentre il solo gol di Brahim Diaz regala la vittoria a Carlo Ancelotti .

Champions League: i risultati degli ottavi

Manchester City che aveva sbloccato la partita dopo dieci minuti con Kevin De Bruyne. Mezz'ora di dominio che però ha portato al gol del pareggio del Copenaghen con Mattson. Nel finale di primo tempo ancora protagonista il trequartista belga, stavolta però servendo l'assist per Bernardo Silva. Nel secondo tempo i Citizens cercano di chiudere la partita, ma i danesi tengono bene, fino al gol di Foden in pieno recupero, sempre su assist di De Bruyne. Il Lipsia tiene aperta una speranza di qualificazione, ma a decretare la loro sconfitta casalinga è un gol meraviglioso di Brahim Diaz. L'ex Milan salta tre difensori e poi dal limite dell'area fa partire un tiro a giro imparabile per Gulacsi. Ai tedeschi è stato anche annullato un gol che ha scatenato parecchie polemiche (QUI i dettagli). Rete che non chiude i discorsi ma avvicina il Real alla qualificazione.