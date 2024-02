Il Manchester City non sbaglia e contro il Copenhagen ipoteca il passaggio del turno ai quarti di Champions League. De Bruyne apre le marcature e il pareggio di Mattsson per i padroni di casa è solo momentaneo perché alla fine del primo tempo è Bernando Silva a riportare in vantaggio i Citizen. Nella ripresa gli uomini di Guardiola certificano il risultato con la rete del 3-1 firmata da Foden in pieno recupero.