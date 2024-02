Foden scherza con Richards in tv: "Il mio taglio di capelli..."

Foden show: il siparietto con Richards in tv è virale

In studio sono presenti, oltre alla conduttrice Kate Abdo, gli ex giocatori Jamie Carragher, Thierry Henry e, soprattutto, Micah Richards: l'ex difensore, con un passato in Italia alla Fiorentina, distoglie l'attenzione dei telespettatori dalla prestazione e si focalizza su un dettaglio personale del classe 2000: il taglio di capelli del 23enne nativo di Stockport e il prezzo dell'acconciatura. "Senti Phil, prima che tu vada… volevo chiederti una cosa. Vedo che hai tagliato i capelli da poco, mi dici chi è il tuo parrucchiere?", è la domanda di Richards tra le risate. Foden accetta il botta e risposta e replica così: "E tu mi dici quanto paghi? Ho sentito che spendi un bel po' di soldi per averli così".

Foden show: "Il mio taglio di capelli? Ecco quanto pago..."

"Io pago 700 euro a settimana", la controreplica di Richards che poi aggiunge: "in media ci vado tre volte ma solo quando so che devo andare in trasmissione". Foden ride e svela il prezzo della sua acconciatura, lasciando di stucco i presenti: "Circa 20 euro… lo giuro. Vado dallo stesso parrucchiere da quando avevo 8 anni". A quel punto l'ex Fiorentina allarga le braccia con buona dose di ironia ed esclama: "Ogni volta che vado a farmi dare una rinfrescata spendo almeno 200 euro. L'ho fatto anche oggi". La conduttrice Kate Abdo alimenta il dibattito così: "Tre tagli a settimana… equivalgono a circa 36 mila euro all'anno. Tu (Richards, ndr) spendi tanto?". Tante risate in studio e appuntamento al prossimo sketch.