"Il Napoli può creare danni al Barcellona"

"Il Barcellona sta vivendo una stagione atipica, non sta raggiungendo i risultati che si aspettavano. A livello societario non c’è una enorme stabilità, anche perché Xavi ha già annunciato l’addio a fine stagione: credo che la squadra possa giocare buone partite, sicuramente, ma tra tifosi e squadra se non c’è stabilità totale non è detto che sarà tutto lineare". L'ha detto Sergio Barila, agente anche del Genoa Josep Martinez, intervenendo in diretta su CalcioNapoli24 TV. Il focus è puntato sulla super sfida di Champions. "Come affrontare il Barcellona? La filosofia dei blaugrana è sempre quella, si è adattata al calcio attuale che è molto più fisico ma se non ha il possesso del pallone rischia sempre di soffrire e non gioca un buon match. Se un club mantiene il possesso contro il Barcellona, gli può fare danni. E può succedere anche al Napoli, se mette in campo fisicità e mantiene il possesso del pallone, altrimenti il Barcellona se è in giornata è sempre uno dei migliori club del mondo".