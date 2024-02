Bayern Monaco, Kane avverte la Lazio: "Non ci arrenderemo"

ROMA - "Sconfitte con Bayer Leverkusen e Lazio? Settimana davvero dura. Nel primo tempo abbiamo iniziato bene e abbiamo avuto occasioni chiare, una anche per me. In queste partite, sono momenti importanti". Intervistato dall'emittente 'TNT Sports', l'attaccante del Bayern Monaco Harry Kane ha parlato del difficile momento in casa baverese dopo le due sconfitte contro Sarri e Xabi Alonso in Champions League e Bundesliga: "Siamo in un periodo difficile: dobbiamo lottare e cambiare la situazione. Abbiamo grandi partite davanti e grandi obiettivi per cui lottare". Il bomber inglese lancia poi il guanto di sfida a Sarri in vista del decisivo incrocio dell'Allianz Arena, in programma il prossimo 5 marzo: "Finché non saremo fuori da questa situazione, non ci arrenderemo mai. Dobbiamo solo capovolgere la situazione. Una partita o una scintilla possono capovolgere tutto, lo sappiamo".