Gomez è certo: "Cech sa leggere il pensiero, in finale di Champions..."

Bayern-Chelsea, finale Champions 2012: chi sbagliò i rigori

Dopo il gol di Lahm e l'errore di Mata, Gomez ebbe la possibilità di portare il Bayern Monaco sul 2-0 ai rigori. Tornando sull'esecuzioned el penalty, Cech ha rivelato di aver cambiato idea all'ultimo sull'angolo in cui calciare. Una scelta che si rivelò vincete, anche se non bastò al Bayern per vincere il trofeo davanti ai propri tifosi per effetto degli errori di Olic e Schweinsteiger e al centro decisivo di Drogba.

Bayern-Chelsea, il rigore di Gomez e la scelta di cambiare angolo

Gomez ha raccontato: "Ho messo giù la palla e ho guardato Petr Cech, che era lì, era un mostro. Mi è stato chiaro che avrei angolato con forza la conclusione, che dovevo calciare più forte che potevo altrimenti lui ci sarebbe arrivato. Mentre stavo camminando all'indietro dopo aver posato il passone sul dischetto mi sono detto: 'No, la salverà!". Ho cambiato idea e angolo. Ho segnato".